Де Йонг недоволен ролью запасного в важных матчах «Барселоны» и хочет играть чаще

Полузащитник Френки де Йонг недоволен своим положением в «Барселоне».

По данным Diario Sport, нидерландец, отказываясь покидать каталонский клуб летом, ожидал, что будет играть в нем ключевую роль, однако главный тренер не рассчитывает на него в важных матчах. Хавбек начинал на скамейке игры с «Баварией» (0:2) и «Интером» (3:3) в Лиге чемпионов, с «Севильей» (3:0) в .

Де Йонга такая ситуация начинает раздражать. Он хочет играть чаще, роль запасного его не устраивает. Не исключено, что, если ничего не изменится, футболист будет готов сменить команду.

Ближайший матч «Барселоны», против «Реала», назначен на 16 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.