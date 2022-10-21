Хави: «Барселона» забила 3 гола «Вильярреалу», пропустившему меньше всех в Ла Лиге. Хорошая игра»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с (3:0) в .

«Думаю, мы провели хорошую игру. Нам нужно было отреагировать [на поражение от «Реала»], ожидания были высокими, и команда смогла проявить характер, сыграть интенсивно и эффективно, хорошо поработать в защите и, что важнее всего, в атаке. Мы забили три гола команде, пропустившей меньше всех в чемпионате.

Об изменениях в составе нет смысла говорить. В воскресенье мы снова их внесем, потому что присутствует усталость, а нам нужны интенсивность, высокий ритм. Для этого надо быть готовыми на 100%, каждый должен выкладываться», – сказал .