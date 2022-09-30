Хави предложил играть все матчи сборных в одну паузу: «Потом клубы получили бы футболистов до конца сезона. Это было бы хорошим решением»

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Главный тренер «Барселоны» предложил проводить матчи сборных в одну международную паузу.

Футболисты каталонского клуба Рональд Араухо, Жюль Кунде, Френки де Йонг и Мемфис Депай не сыграют в 7-м туре Ла Лиги против «Мальорки» из-за травм, полученных в расположении национальных сборных.

– Как предотвратить травмы футболистов в национальных сборных?

– Это сложно. У ФИФА есть план по проведению чемпионата мира каждые два года – это вызывает споры.

Но и есть вариант календаря, в котором сборные собираются и играют полтора месяца. После этого клубы получают футболистов до конца сезона. Получился бы один блок с играми сборных.

Я думаю, что это было бы хорошим решением, но это не зависит от меня, – сказал Хави.

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