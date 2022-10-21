Кечинов о Захаряне в «Челси»: «Он еще не готов – ни ментально, ни физически, ни как футболист. Даже если придет – наверняка отдадут в аренду»
Валерий Кечинов считает, что Арсен Захарян еще не готов играть за «Челси».
Бывший полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о том, у кого из молодых игроков Мир РПЛ – Арсена Захаряна, Эдуарда Сперцяна или Сергея Пиняева – больше шансов перейти в европейский клуб.
«Шансы есть у всех, но только при условии, что они будут продолжать работать и играть в том же духе, как сейчас. А в идеале – даже лучше.
Был разговор про Захаряна и «Челси». Я специально посмотрел: там такие футболисты в запасе сидят – с именами, игроки серьезных сборных! Ну как Захарян там может играть в основном составе? Даже если придет – наверняка отдадут в аренду.
Пока он еще не готов – ни ментально, ни физически, ни как футболист. В АПЛ – совсем другой уровень, другая интенсивность, борьба, скорости. Там свое понимание футбола надо быстро воплощать на поле. Это сложно.
Даже если ребята будут прогрессировать и явно перерастут уровень РПЛ, желательно для начала уезжать в команду попроще, а не сразу в топовую. Почувствовать, осмотреться, а потом уже, если пойдет, использовать ее как трамплин», – сказал Кечинов.
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