Кечинов о Захаряне в «Челси»: «Он еще не готов – ни ментально, ни физически, ни как футболист. Даже если придет – наверняка отдадут в аренду»

считает, что Арсен Захарян еще не готов играть за «Челси».

Бывший полузащитник «Спартака» ответил на вопрос о том, у кого из молодых игроков Мир – , или – больше шансов перейти в европейский клуб.

«Шансы есть у всех, но только при условии, что они будут продолжать работать и играть в том же духе, как сейчас. А в идеале – даже лучше.

Был разговор про Захаряна и «Челси». Я специально посмотрел: там такие футболисты в запасе сидят – с именами, игроки серьезных сборных! Ну как Захарян там может играть в основном составе? Даже если придет – наверняка отдадут в аренду.

Пока он еще не готов – ни ментально, ни физически, ни как футболист. В АПЛ – совсем другой уровень, другая интенсивность, борьба, скорости. Там свое понимание футбола надо быстро воплощать на поле. Это сложно.

Даже если ребята будут прогрессировать и явно перерастут уровень РПЛ, желательно для начала уезжать в команду попроще, а не сразу в топовую. Почувствовать, осмотреться, а потом уже, если пойдет, использовать ее как трамплин», – сказал Кечинов.