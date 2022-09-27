Корниленко о Захаряне в «Челси»: «Такое предложение может быть раз в жизни. На его месте я бы уже учил английский»

посоветовал учить английский язык.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к полузащитнику . Трансфер в летнее трансферное окно сорвался из-за сложностей с переводом денег российскому клубу.

«В сложившейся ситуации даже трансфер Захаряна, одного из лучших футболистов России, оказалось тяжело осуществить. Я знаю, что и на наших игроков был спрос со стороны зарубежных клубов. Но официальных запросов в клуб не приходило. Пока все на уровне слухов и разговоров.

Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперед. На месте Захаряна я бы уже учил английский язык», – сказал спортивный директор .