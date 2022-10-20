Телеведущий Морган: «Тен Хаг снова решил унизить величайшего футболиста в истории. Роналду следует найти клуб, где к нему будут относиться с уважением»

Телеведущий Пирс Морган раскритиковал Эрика тен Хага за обращение с .

Напомним, вчера нападающий, проведший в запасе весь матч против «Тоттенхэма» (2:0), не дождался окончания игры и ушел со скамейки запасных. Он сразу же покинул «Олд Траффорд».

Сегодня стало известно, что главный тренер Эрик тен Хаг не включит португальца в состав на матч против «Челси». Кроме того, Криштиану отстранят от тренировок с общей группой команды.

«Позорно. Тен Хаг снова решил унизить величайшего футболиста в истории и лучшего бомбардира «Юнайтед» в прошлом сезоне…

Криштиану следует как можно скорее найти другой клуб, где к нему будут относиться с уважением, которое он заслужил», – написал Морган.