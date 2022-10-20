Алан Ширер: «Без Роналду Бруну выглядит счастливее. Он многое дал «МЮ» в игре с «Тоттенхэмом»
Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер оценил влияние Криштиану Роналду на партнера по «МЮ».
37-летний португалец провел матч «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом» (2:0) на скамейке.
«Не преувеличу ли я, если скажу, что Бруну Фернандеш выглядит счастливее без Роналду?
Я просто посмотрел на его игру с «Тоттенхэмом», на его энергичность, на его лидерские качества как в защите, так и в атаке, и думаю, что он дал команде очень многое. Он заслужил свой гол», – заявил Ширер в эфире Amazon Prime.
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