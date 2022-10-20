Алан Ширер: «Без Роналду Бруну выглядит счастливее. Он многое дал «МЮ» в игре с «Тоттенхэмом»

Экс-форвард «Ньюкасла» оценил влияние на партнера по «МЮ».

37-летний португалец провел матч с (2:0) на скамейке.

«Не преувеличу ли я, если скажу, что выглядит счастливее без Роналду?

Я просто посмотрел на его игру с «Тоттенхэмом», на его энергичность, на его лидерские качества как в защите, так и в атаке, и думаю, что он дал команде очень многое. Он заслужил свой гол», – заявил Ширер в эфире Amazon Prime.