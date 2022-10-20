Гончаренко после 5 побед «Урала» подряд: «Рад, что команда чувствует себя сплоченной, проявляет характер»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Сочи» (3:2).
«Это был кубковый матч. Тяжело победы даются – что в Кубке, что в чемпионате. В концовке обе команды вообще очень сильно завелись.
Рад, что команда чувствует себя сплоченной и что проявляет характер во многих матчах. Скорее, надо говорить о том, что мы могли лучше цепляться за мяч в атаке. Мы легко с ним расставались, из‑за чего на нас волнами шло давление. Когда мы начали проседать, пошли трудности
Что касается Влута, боюсь, что до конца года с такими травмами вылетают», – отметил Гончаренко.
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