Форвард «Урала» Влут покинул поле на носилках после столкновения с вратарем «Сочи». Нидерландец забил гол и получил травму

получил серьезную травму в матче Фонбет Кубка России.

На 55-й минуте нападающий на вышел один на один с вратарем и забил третий гол своей команды в этом матче. Однако в этом эпизоде нидерландец столкнулся с голкипером.

После этого оба игрока были заменены. Влут покидал поле на носилках, вместо него вышел Юрий Железнов. Адамова сменил .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Урал» (2:3, второй тайм).