Форвард «Урала» Влут покинул поле на носилках после столкновения с вратарем «Сочи». Нидерландец забил гол и получил травму
Рай Влут получил серьезную травму в матче Фонбет Кубка России.
На 55-й минуте нападающий «Урала» на вышел один на один с вратарем «Сочи» Денисом Адамовым и забил третий гол своей команды в этом матче. Однако в этом эпизоде нидерландец столкнулся с голкипером.
После этого оба игрока были заменены. Влут покидал поле на носилках, вместо него вышел Юрий Железнов. Адамова сменил Николай Заболотный.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Урал» (2:3, второй тайм).
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