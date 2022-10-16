Капитан «Фейеноорда» Кекчю отказался от радужной повязки на игру с АЗ по религиозным причинам
Капитан «Фейеноорда» Оркун Кекчю отказался от акции в поддержку ЛГБТ.
21-летний турок не захотел выходить в радужной повязке на игру с АЗ в 10-м туре чемпионата Нидерландов.
«Важно отметить, что я с уважением отношусь ко всем – независимо от вероисповедания, происхождения или предпочтений. Считаю, что каждый волен делать то, что хочет.
Я понимаю, насколько важна эта акция, однако не считаю себя подходящим человеком из-за моей религии. Вот почему мне было бы некомфортно носить эту повязку.
Я не хотел никого огорчить. Надеюсь, к моим мотивам люди отнесутся с уважением», – сказал Кекчю.
По данным Algemeen Dagblad, c капитанской повязкой матч начнет защитник Гернот Траунер. Игра стартует в 17:45 по московскому времени.
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