Капитан «Фейеноорда» Кекчю отказался от радужной повязки на игру с АЗ по религиозным причинам

Теги высшая лига Нидерланды Фейеноорд АЗ ЛГБТ Гернот Траунер Оркун Кекчю дискриминация Футбол

Капитан «Фейеноорда» Оркун Кекчю отказался от акции в поддержку ЛГБТ.

21-летний турок не захотел выходить в радужной повязке на игру с АЗ в 10-м туре чемпионата Нидерландов.

«Важно отметить, что я с уважением отношусь ко всем – независимо от вероисповедания, происхождения или предпочтений. Считаю, что каждый волен делать то, что хочет.

Я понимаю, насколько важна эта акция, однако не считаю себя подходящим человеком из-за моей религии. Вот почему мне было бы некомфортно носить эту повязку.

Я не хотел никого огорчить. Надеюсь, к моим мотивам люди отнесутся с уважением», – сказал Кекчю.

По данным Algemeen Dagblad, c капитанской повязкой матч начнет защитник Гернот Траунер. Игра стартует в 17:45 по московскому времени.

 

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