Рио Фердинанд: «МЮ» нужно расторгать контракт с Роналду, если тен Хаг не видит его в старте. Это кумир и суперзвезда»

считает, что «Ман Юнайтед» стоит избавиться от зимой.

Форвард «Манчестер Юнайтед» демонстративно ушел в подтрибунку во время матча с (2:0). Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне.

Затем стало известно, что Роналду покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Сначала я думал, что Роналду берегут для матча против «Челси», который состоится на выходных. Я думал, что он не сыграл именно поэтому. Представляю, как Роналду закипал от этого всего. Ничего другого от него я бы и не ждал.

Думаю, это очень серьезная проблема для Эрика тен Хага. Перед зимним трансферным окном ему нужно тщательно подумать над тем, что он делает. Если он не видит Роналду игроком старта в большинстве матчей, нужно расторгать контракт. Его нужно отпустить.

Когда первый вопрос, который задают после игры, это «Почему Роналду не вышел в старте?», то это несправедливо по отношению ко всем – к клубу, к Роналду и к тен Хагу.

Это станет большим сюжетом. «Ман Юнайтед» выиграл 2:0, но писать будут только о Роналду. Это неправильно.

Сейчас я просто сижу здесь и думаю, почему же «МЮ» не отпустил Роналду, если тен Хаг уже тогда понимал, что он не входит в его планы? Это сбивает меня с толку.

Думаю о его достижениях. Конечно, тренер до старта сезона должен понимать, будет ли выпускать Роналду на поле, хочет ли видеть его в команде, готов ли строить игру вокруг него.

Сейчас мне кажется, что ответ на все это был отрицательным. Если это действительно так, Роналду нужно было отпустить. Это будет мешать тен Хагу двигаться вперед до того дня, пока Роналду не уйдет, ведь это кумир и суперзвезда», – сказал бывший защитник .

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