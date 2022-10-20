Шмейхель об уходе Роналду со скамейки: «Впервые разочарован им. У «МЮ» переходный период, нам не нужны отвлекающие факторы»

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» разочарован поведением .

Форвард манкунианцев ушел в подтрибунку во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне. Затем стало известно, что Роналду покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Я впервые могу сказать, что разочарован Роналду. Обычно я поддерживаю его, я понимаю его ситуацию.

У нас переходный период. У сменилось пять тренеров (шесть без исполняющих обязанности – прим. Sports.ru) после Алекса Фергюсона.

Сейчас у нас есть Эрик тен Хаг, у которого есть очень четкое представление о том, как он хочет играть в футбол. Нам нужно понимание и время.

Нам не нужны такие отвлекающие факторы, и я бы сказал, что это разочаровывает», – высказался чемпион Европы-1992.

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