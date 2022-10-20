Тьерри Анри: «Тен Хаг в «МЮ» ради команды, а не ради Роналду»

высказался о статусе в .

«Это непростая ситуация, но тен Хаг в «Манчестер Юнайтед» ради команды, а не ради Криштиану Роналду.

Криштиану – часть команды, поэтому нужно искать решение. Иногда тен Хагу нужно играть без него. Это сложно, когда о Роналду постоянно говорят.

Все говорят о достижениях Роналду – с ними мало кто может сравниться. Но дело в том, на что способен Роналду сейчас. Он находится не в том положении, к которому привык», – сказал бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции.

Роналду ушел со скамейки «МЮ» во время матча. Тен Хаг пообещал разобраться с ним