Миллз об уходе Роналду со скамейки: «Эгоистично. Он прекрасно знает, что все увидят его, и явно считает себя больше «МЮ»

Экс-защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал поведение .

Форвард демонстративно ушел в подтрибунку во время матча с (2:0). Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне.

Затем стало известно, что Роналду покинул «Олд Траффорд» до финального свистка.

«Они выиграли 2:0. Чем он недоволен? Если бы они проигрывали 0:2, то такое поведение все равно было бы неправильным, но я хотя бы смог его понять. Роналду явно считает, что он больше этого клуба.

Как вы считаете, он сделал это специально? Это немного эгоистично. Он словно показал: «Меня это не касается».

Роналду прекрасно знает, что все видят его – вы же знаете, где расположен тоннель на «Олд Траффорд» – нужно пройти вдоль всей боковой линии. Там он не мог остаться незамеченным. Нужно пройти 50-60 ярдов, и он знает, что все будут на него смотреть.

Сейчас мне жаль «Юнайтед» и тен Хага, потому что они добились прекрасного результата в матче с топ-командой, но говорить будут только о Роналду», – сказал Миллз.

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