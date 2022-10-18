Альфонсо Дэвис – Мусиале: «Может, тебе отказали в присуждении премии лучшему молодому игроку, но в будущем «Золотом мяче» тебе не откажут»

считает, что получит в будущем.

На церемонии вручения «Золотого мяча»-2022 полузащитник «Барселоны» Гави получил приз лучшему молодому игроку года, опередив в том числе хавбека «Баварии» Мусиалу.

«Может, тебе отказали в присуждении премии имени Копа, но они не откажут тебе в будущем «Золотом мяче», – написал Дэвис, сопроводив пост совестными фотографиями с Мусиалой.