Экс-защитник сборной Англии раскритиковал поведение .

Форвард «Манчестер Юнайтед» демонстративно ушел в раздевалку во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне.

«Если он так поступил, то это абсолютный позор. Думаю, это неуважительно по отношению к команде, тренеру и болельщикам.

Он ставит себя выше клуба... Думаю, это полный позор!» – сказал Дэнни Миллз в эфире Sky Sports.