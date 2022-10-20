Миллз об уходе Роналду в раздевалку на 90-й минуте: «Позор! Он ставит себя выше клуба. Неуважение к «МЮ», тренеру и болельщикам»
Экс-защитник сборной Англии раскритиковал поведение Криштиану Роналду.
Форвард «Манчестер Юнайтед» демонстративно ушел в раздевалку во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0). Всю игру португалец провел в запасе – второй раз в сезоне.
«Если он так поступил, то это абсолютный позор. Думаю, это неуважительно по отношению к команде, тренеру и болельщикам.
Он ставит себя выше клуба... Думаю, это полный позор!» – сказал Дэнни Миллз в эфире Sky Sports.
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