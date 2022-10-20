Аленичев о мыслях перед чемпионским сезоном «Спартака»: «Прекрасно понимал, что выиграем либо мы, либо «Зенит». И это произошло, но уже без меня»

поделился воспоминаниями о работе тренером .

В первом сезоне при тренере, возглавившем «Спартак» в июне 2015 года, команда вышла в Лигу Европы. В августе 2016-го Аленичев покинул «Спартак» после поражения от АЕК в квалификации этого турнира.

В сезоне-2016/17 красно-белые выиграли чемпионат России впервые за 16 лет.

«Когда я шел в клуб – знал, что там происходит. Для меня первой задачей было почистить команду. С тем составом, что был, и с тем, что творилось в команде – а там были различные группировки, – ни о каком максимальном результате сразу не могло быть и речи. Но проговаривали и ставили мы высшие цели, потому что по-другому в этом клубе просто не может быть.

Первый год рассматривал как переходный – необходимо было убрать футболистов, которые деградировали. Поэтому сразу расстался с довольно большим количеством игроков. На места ушедших нужны были новые, те, кто поведет команду вперед. Что и было сделано. Благодарен руководству и за то, что выполнили обещание, которое дали в момент заключения контракта, – что никогда не будут вмешиваться в выбор состава. Ни Федун, ни кто-либо другой ни разу этого не делали.

Летом после первого сезона я пригласил в «Спартак» Фернандо, по поводу которого, кстати, у меня с Федуном были небольшие разногласия по стоимости (за хавбека заплатили 12 миллионов евро – прим.). Но сумел его убедить. Помню его первую тренировку. Да, бразилец приехал с лишним весом. На занятии мы разделились на две группы. Одна играла в «квадрат», шесть на шесть с одним нейтральным. Этим нейтральным я и поставил Фернандо. Тому, кто не видел, в это будет трудно поверить, но минут за двадцать, играя в два касания, он не потерял ни одного мяча. Мы были ошарашены. И подумали: а если он еще и пять лишних килограммов скинет, что будет? И когда скинул – показал всем, кто такой .

Купили мы и Зобнина, который тогда был в очень хорошей форме. Рома с огромным удовольствием принял мое предложение, контракт с ним подписали в считаные дни. То есть к сезону-2016/17 собрали боеспособный коллектив.

Я прекрасно понимал, что чемпионат выиграем либо мы, либо . И это произошло, но уже без меня. После АЕК случилось то, что случилось», – сказал Аленичев.