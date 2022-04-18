Аленичев о «Спартаке»: «Не умаляю заслуги Карреры – в сезоне-2016/17 мы боролись бы за золото с «Зенитом» при любом раскладе»

поделился воспоминаниями о своей работе главным тренером .

«Многие болельщики задаются вопросом, почему никому из блестящих игроков девяностых не удалось потом привести «Спартак» к титулу уже в качестве тренеров? А кто вообще смог стать чемпионом за последние 20 лет?

Только Каррера — некоторые то ли в шутку, то ли в всерьез говорят, что на моем багаже. Возможно — сколько людей, столько и мнений.

Здесь вновь вспомним Романцева, который не раз подчеркивал: на то, чтобы слепить хорошую команду, нужно три года. В «Спартаке», к сожалению, такой возможности никому не давали. За 18 лет сменилось чуть ли не 18 специалистов. О каком результате при таком положении дел может идти речь? А порой всего за год менялось по два тренера.

Когда только принял «Спартак», поставил перед собой задачу почистить состав, потому что некоторые футболисты просто деградировали. А также сделать четыре-пять точечных приобретений. К счастью, нам это удалось, но потом случилась эта осечка с АЕК в отборе в Лиге Европы...

Ни в коем случае не умаляю заслуги Карреры — итальянец сплотил коллектив, у ребят появилась страсть в глазах. Но могу с уверенностью сказать — в сезоне-2016/17 коллектив боролся бы за золото с при любом раскладе, «Спартак» тогда до этого дозрел.

Мечта когда-нибудь вернуться по-прежнему жива. В жизни всякое случается. Это не первостепенная цель, но исключать ничего нельзя», – написал Аленичев в своей колонке.