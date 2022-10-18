Титов о голе ЦСКА: «Зачем Зобнину нужно было выключаться из игры, скажите на милость? Хочешь остановки, выбей мяч в аут»

высказался о первом голе ЦСКА в матче со «Спартаком».

ЦСКА и «Спартак» сыграли вничью (2:2) в матче Мир .

В эпизоде с первом голом ЦСКА хавбек «Спартака» добровольно отпустил мяч из-за травмы . Защитник ЦСКА Милан Гайич перехватил мяч и начал атаку, приведшую к голу.

– Первый гол ЦСКА получился скандальным. Что скажешь?

– Здесь можно только развести руками.

Ну, скажите на милость, зачем нужно было Зобнину выключаться из игры, чтобы привлечь внимание Карасева, когда Карраскаль оказался на газоне? Ни при каких обстоятельствах этого делать нельзя – таков закон!

Хочешь остановки встречи, выбей мяч в аут. Ясно, что этим воспользовался Гайич, который бросил вперед Чалова. А тот выиграл борьбу у Мевли и пробил Селихова.

Похожая история случилась в 2002-м в матче с «Торпедо».

Хотя тогда Семшов, войдя в нашу штрафную, увидел лежавшего на траве Митрески и выбил мяч за линию ворот. Конечно, ему за такое благородство досталось от тренеров, – сказал бывший полузащитник .