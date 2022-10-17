Федотов о замене Карраскаля и Медины: «Моменты нужно использовать. Футбол не терпит безалаберности»

Главный тренер объяснил, почему заменил и .

Колумбиец и парагваец покинули поле на 66-й минуте матча Мир со (2:2).

«Свои моменты нужно использовать, на двоих была целая уйма. Гол пришел оттуда, это потеря концентрации. Хотя в перерыве мы говорили, что надо быть более жесткими.

С Карраскалем говорил, что нужно выходить на футбол – это наша страсть. Он не терпит безалаберности», – сказал Владимир Федотов.