Федотов о замене Карраскаля и Медины: «Моменты нужно использовать. Футбол не терпит безалаберности»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Хорхе Карраскаль Хесус Медина Чемпионат.com Футбол

Главный тренер ЦСКА объяснил, почему заменил Хорхе Карраскаля и Хесуса Медину.

Колумбиец и парагваец покинули поле на 66-й минуте матча Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Свои моменты нужно использовать, на двоих была целая уйма. Гол пришел оттуда, это потеря концентрации. Хотя в перерыве мы говорили, что надо быть более жесткими.

С Карраскалем говорил, что нужно выходить на футбол – это наша страсть. Он не терпит безалаберности», – сказал Владимир Федотов.

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