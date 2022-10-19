У «Факела» 1 победа за 17 игр сезона, команда не выигрывает 7 матчей подряд

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Факел Дмитрий Пятибратов Футбол

«Факел» продлил серию без побед до 7 матчей во всех турнирах.

Команда Дмитрия Пятибратова сегодня уступила «Спартаку» (1:2) в Фонбет Кубке России.

В последний раз клуб из Воронежа выигрывал 11 сентября – у «Локомотива» (2:0) в Мир РПЛ. С тех пор у него 4 ничьих и 3 поражения.

Победа над железнодорожниками является для «Факела» единственной за 17 матчей текущего сезона.

Далее клуб из Воронежа встретится с «Ростовом» – это случится 22 октября.

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