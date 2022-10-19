Мевля сыграл рукой в штрафной «Спартака» через 13 минут после выхода на замену. «Факел» реализовал пенальти

Действия защитника «Спартака» привели к голу «Факела».

Футболист красно-белых вышел на замену на 61-й минуте матча Фонбет Кубка России, а на 74-й сыграл рукой в своей штрафной после углового воронежцев.

Главный судья , проконсультировавшись с видеоассистентами, отправился смотреть повтор и затем принял решение показать Мевле желтую карточку и назначить пенальти.

С одиннадцатиметровой отметки результативный удар нанес форвард Максим Максимов.

Голы Рассказова и Николсона принесли «Спартаку» победу над «Факелом» в гостях – 2:1