Леау признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии ассоциации футболистов, «Милан» – лучший клуб, Пиоли – лучший тренер

Итальянская ассоциация футболистов определила лучшего игрока и лучшую команду прошлого сезона Серии А.

Лучшим футболистом в сезоне-2021/22 стал полузащитник , на счету которого 11 голов и 8 передач в 34 матчах.

Лучшей командой был признан «Милан», одержавший победу в прошедшем сезоне чемпионата Италии.

Лучшим тренером назван Стефано Пиоли, возглавляющий «Милан».

Лучшим голом чемпионата стал забитый мяч Тео Эрнандеса в матче на «Сан-Сиро» с «Аталантой».

Также была определена сборная сезона Серии А, в нее вошли следующие игроки: , Джованни Ди Лоренцо, Бремер, , , , , , , Рафаэл Леау, .