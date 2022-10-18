Леау признан лучшим игроком прошлого сезона Серии А по версии ассоциации футболистов, «Милан» – лучший клуб, Пиоли – лучший тренер
Итальянская ассоциация футболистов определила лучшего игрока и лучшую команду прошлого сезона Серии А.
Лучшим футболистом в сезоне-2021/22 стал полузащитник «Милана» Рафаэл Леау, на счету которого 11 голов и 8 передач в 34 матчах.
Лучшей командой был признан «Милан», одержавший победу в прошедшем сезоне чемпионата Италии.
Лучшим тренером назван Стефано Пиоли, возглавляющий «Милан».
Лучшим голом чемпионата стал забитый мяч Тео Эрнандеса в матче на «Сан-Сиро» с «Аталантой».
Также была определена сборная сезона Серии А, в нее вошли следующие игроки: Майк Меньян, Джованни Ди Лоренцо, Бремер, Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Николо Барелла, Сергей Милинкович-Савич, Марцело Брозович, Чиро Иммобиле, Рафаэл Леау, Душан Влахович.
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