Где смотреть Рома – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 23 октября
В воскресенье, 23 октября, сыграют Рома и Наполи в 11 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
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