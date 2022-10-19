Где смотреть Рома – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 23 октября

Теги Рома серия А Италия Наполи Футбол

В воскресенье, 23 октября, сыграют Рома и Наполи в 11 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Рома: все новости

Наполи: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Рома – Наполи

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