У «Сочи» первое очко в сезоне – ничья с «Динамо». У южан было 4 поражения подряд в РПЛ и Кубке
«Сочи» набрал первое очко в Мир РПЛ с начала сезона.
В домашнем матче 4-го тура команда Роберта Морено сыграла вничью с «Динамо» (1:1).
В предыдущих матчах РПЛ «Сочи» уступил «Локомотиву» (0:3), «Акрону» (0:4) и «Рубину» (1:2). Также южане проиграли «Динамо» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:3).
В следующем матче «Сочи» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках Кубка – игра пройдет 13 августа. В следующем туре РПЛ команда сыграет на выезде с «Краснодаром» 17-го.
