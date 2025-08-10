У «Сочи» первое очко в сезоне – ничья с «Динамо». У южан было 4 поражения подряд в РПЛ и Кубке

«Сочи» набрал первое очко в Мир РПЛ с начала сезона.

В домашнем матче 4-го тура команда Роберта Морено сыграла вничью с «Динамо» (1:1).

В предыдущих матчах РПЛ «Сочи » уступил «Локомотиву » (0:3), «Акрону » (0:4) и «Рубину » (1:2). Также южане проиграли «Динамо» в 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:3).

В следующем матче «Сочи» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках Кубка – игра пройдет 13 августа. В следующем туре РПЛ команда сыграет на выезде с «Краснодаром» 17-го.