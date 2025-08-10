«Ливерпуль» не выигрывает Суперкубок Англии с 2022 года. У клуба 3 поражения в 4 последних матчах за трофей

«Ливерпуль» не выигрывает Суперкубок Англии с 2022 года.

В матче за Суперкубок команда Арне Слота уступила «Кристал Пэлас » в серии пенальти (2:3, основное время – 2:2).

Последний раз «Ливерпуль » выигрывал трофей в 2022 году – тогда мерсисайдцы обыграли «Манчестер Сити» (3:1).

Команда проиграла в 3 из 4 последних матчах за Суперкубок , в которых принимала участие – ранее «Ливерпуль» уступил «Манчестер Сити» в 2019 году (1:1, по пенальти – 4:5) и «Арсеналу» в 2020-м (1:1, по пенальти – 4:5) .