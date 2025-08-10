«Ливерпуль» не выигрывает Суперкубок Англии с 2022 года. У клуба 3 поражения в 4 последних матчах за трофей
«Ливерпуль» не выигрывает Суперкубок Англии с 2022 года.
В матче за Суперкубок команда Арне Слота уступила «Кристал Пэлас» в серии пенальти (2:3, основное время – 2:2).
Последний раз «Ливерпуль» выигрывал трофей в 2022 году – тогда мерсисайдцы обыграли «Манчестер Сити» (3:1).
Команда проиграла в 3 из 4 последних матчах за Суперкубок, в которых принимала участие – ранее «Ливерпуль» уступил «Манчестер Сити» в 2019 году (1:1, по пенальти – 4:5) и «Арсеналу» в 2020-м (1:1, по пенальти – 4:5) .
Что «Спартаку» делать со Станковичем?31239 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости