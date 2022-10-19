Рома — Наполи 23.10.2022 Серия А, прогноз на футбольный матч

23 октября, в воскресенье, «Рома» на своем поле примет лидера Серии А «Наполи» в матче 11-го тура чемпионата Италии. Встреча пройдет в Риме на «Стадио Олимпико» и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 3; Обе забьют — да.

«Рома»

После десяти туров Серии А «Рома» располагается на четвертой позиции, дающее право на следующий год сыграть в Лиге Чемпионов, куда главный тренер римлян Жозе Моуриньо непременно хочет вернуться.

На счету римлян всего два поражения в чемпионате, но достаточно чувствительных — сначала желто-красные потерпели крупное поражение от «Удинезе» (0:4), а затем на своем с минимальным счетом уступили «Аталанте». Тот матч также закончился красной карточкой для Моуриньо, который был не согласен с решениями арбитра.

Также «Рома» одержала семь побед, в том числе над миланским «Интером» в гостях — 2:1. Римляне победили принципиального соперника впервые за 5 лет.

Единственная пока ничья «Ромы» в сезоне была зафиксирована в матче с «Ювентусом» — в Турине гости проигрывали уже с 2-й минуты после гола Душана Влаховича, но во втором тайме Тэмми Абрахам воспользовался передачей Пауло Дибалы и сумел принести своей команде очко.

Именно Дибала сейчас лучший игрок «Ромы» — аргентинец здорово вписался в новую команду и забил в Серии А пять мячей. Тем печальнее новость, что форвард получил серьезную травму и, вполне вероятно, пропустит чемпионат мира в Катаре. Драматизма добавляет тот факт, что повреждение Дибала получил, исполняя пенальти.

Замену аргентинцу найти сложно, а на главную роль в атаке у «Ромы» должен выйти англичан Тэмми Абрахам — сейчас на его счету два точных удара. У его соотечественника защитника Криса Смоллинга на один гол больше.

Вообще «Рома» пока в атаке выглядит не очень убедительно, забив в десяти матчах всего 13 мячей. Конечно, чтобы бороться за попадание в Лигу Чемпионов «Роме» нужно прибавлять в этом аспекте.

Также непросто у римлян складываются дела в Лиге Европы — после четырех туров группового этапа действующие победители Лиги Конференций занимают третье место, уступая испанскому «Бетису» и болгарскому «Лудогорцу». Впрочем, все поправимо, так как команду Моуринью ждет еще очный матч с «Лудогорцем» на своем поле.

«Наполи»

Команда Лучано Спаллетти в этом сезоне вызывает пока только восторг — неаполитанцы лидируют в Серии А и досрочно вышли в плей-офф Лиги Чемпионов.

К матчу с «Ромой» «Наполи» подходит в бешенной форме и серией из десяти подряд побед за спиной. При этом команда Спаллетти добивается результата атакующим футболом, забив в этих десяти матчах 32 мяча.

Безусловно, главный творец успехов «Наполи» — Хвича Кварацхелия. Грузинский полузащитник является лучшим бомбардиром команды, забив пять мячей в Серии А и два в Лиге Чемпионов. Также на счету экс-игрока казанского «Рубина» шесть голевых передач в обоих турнирах, и по этому показателю вместе с Петром Зелиньски от тоже лучший в команде.

Также результативно проводят сезон Маттео Политано и Виктор Осимхен, забившие по четыре гола, а в Лиге Чемпионов самым опасным игроком команды Спллетти пока является Джакомо Распадори — на счету итальянца четыре точных удара.

Статистика «Наполи» действительно впечатляет: 42 гола в четырнадцати играх,шесть крупных побед, в том числе над «Ливерпулем» (4:1) и «Аяксом» (6:1).

Единственными командами, которые пока смогли остановить машину из Спаллетти, стали «Фиорентина» и «Лечче», сыгравшие с неаполитанцами вничью.

Ключевым матчем на первом этапе Серии А для «Наполи» была гостевая встреча с действующим чемпионом Италии «Миланом». Обе команды до очного противостояния шли вровень , но за счет победы 2:1 гости оторвались от преследователей и оккупировали первую строчку таблицы.

«Рома» — «Наполи»: история личных встреч

В последних пяти очных встречах успешнее были футболисты «Наполи»: трижды они побеждали и в двух случаях матчи заканчивались вничью.

В последнем противостоянии «Наполи» дома вел в счете до последних минут, но уже в компенсированное время Стефан Эль-Шаарави принес своей команде одно очко.

Предыдущая встреча в Риме завершилась нулевой ничьей.

Прогноз на матч «Рома» — Наполи»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, но «Рома» осталась без своего лидер Пауло Дибалы. В том числе ипоэтому небольшое преимущество букмекеры отдают гостям — в «Лиге Ставок» на победу «Наполи» можно поставить с коэффициентом 2,49.

Но лучше подстраховаться и поставить на Х2 за 1,42. Все-таки судя по опыту предыдущих матчей встреча вполне может завершиться ничейным исходом.

Также, скорее всего, нас ждет тактическая дуэль тренеров, и они наверняка постараются максимально нейтрализовать атакующие линии друг друга. В связи с этим можно поставить на ТМ 3 за 1,61.

Также аналитики считают, что команды обменяются голами — на «Обе забьют — да» можно поставить с котировкой 1,62.

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Где смотреть матч Рома – Наполи