Директор «Лацио» Таре: «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома» технически банкроты, но их поддерживают потому, что они нужны системе»
Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал о финансовом состоянии топ-клубов Италии.
«В Италии только четыре команды до сих пор принадлежат семьям: «Удинезе», «Аталанта», «Лацио» и «Наполи». Я сторонник именно такого подхода, потому что транснациональные корпорации преследуют сугубо коммерческие интересы, из-за чего теряются радость футбола, страсть, любовь к этому виду спорта.
Эти структуры работают по определенным алгоритмам и не заботятся об истории клуба или города. А я из «старой школы». Это мой 15-й год в «Лацио», мне посчастливилось быть в клубе, который виртуозно работает с финансами.
Сегодня такие команды, как «Ювентус», «Милан», «Рома» и «Интер», технически являются банкротами, но их поддерживают потому, что они нужны системе. Важно, чтобы у нас было больше клубов, которые думают о будущем», – отметил Таре, выступая в римском университете LUISS.
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