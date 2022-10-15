Директор «Лацио» Таре: «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Рома» технически банкроты, но их поддерживают потому, что они нужны системе»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре рассказал о финансовом состоянии топ-клубов Италии.

«В Италии только четыре команды до сих пор принадлежат семьям: «Удинезе», «Аталанта», «Лацио» и . Я сторонник именно такого подхода, потому что транснациональные корпорации преследуют сугубо коммерческие интересы, из-за чего теряются радость футбола, страсть, любовь к этому виду спорта.

Эти структуры работают по определенным алгоритмам и не заботятся об истории клуба или города. А я из «старой школы». Это мой 15-й год в «Лацио», мне посчастливилось быть в клубе, который виртуозно работает с финансами.

Сегодня такие команды, как , , и , технически являются банкротами, но их поддерживают потому, что они нужны системе. Важно, чтобы у нас было больше клубов, которые думают о будущем», – отметил Таре, выступая в римском университете LUISS.