У Салаха 0+0 в 8 матчах подряд на «Уэмбли». Форвард «Ливерпуля» не реализовал пенальти в серии в игре с «Пэлас» за Суперкубок

Мохамед Салах остался без результативных действий в 8 матчах подряд на «Уэмбли».

Сегодня «Ливерпуль » уступил «Кристал Пэлас » в серии пенальти (2:3, основное время – 2:2) в матче за Суперкубок Англии .

Салах не отметился результативными действиями в этой игре и пробил выше ворот Дина Хендерсона в серии пенальти.

Таким образом, у форварда нет голов и ассистов в 8 матчах подряд на «Уэмбли ».