У Салаха 0+0 в 8 матчах подряд на «Уэмбли». Форвард «Ливерпуля» не реализовал пенальти в серии в игре с «Пэлас» за Суперкубок
Мохамед Салах остался без результативных действий в 8 матчах подряд на «Уэмбли».
Сегодня «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» в серии пенальти (2:3, основное время – 2:2) в матче за Суперкубок Англии.
Салах не отметился результативными действиями в этой игре и пробил выше ворот Дина Хендерсона в серии пенальти.
Таким образом, у форварда нет голов и ассистов в 8 матчах подряд на «Уэмбли».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC Sport
