«Милан» предложил 20 млн евро за де Винтера. «Дженоа» хочет 25 млн за защитника сборной Бельгии
«Милан» нацелен на покупку защитника «Дженоа» Кони де Винтера.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «россонери» предложили 20 млн евро за 23-летнего защитника.
«Дженоа» хочет 25 млн, переговоры продолжаются. Отмечается, что сам де Винтер хочет перейти в «Милан» как можно скорее.
В прошлом сезоне Серии А игрок сборной Бельгии провел 25 матчей, забил 3 гола и заработал 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
