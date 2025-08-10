«Милан» предложил 20 млн евро за де Винтера. «Дженоа» хочет 25 млн за защитника сборной Бельгии

«Милан» нацелен на покупку защитника «Дженоа» Кони де Винтера.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , «россонери» предложили 20 млн евро за 23-летнего защитника.

«Дженоа » хочет 25 млн, переговоры продолжаются. Отмечается, что сам де Винтер хочет перейти в «Милан » как можно скорее.

В прошлом сезоне Серии А игрок сборной Бельгии провел 25 матчей, забил 3 гола и заработал 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь .