Черчесов впервые проиграл 2 матча подряд во главе «Ференцвароша»
Станислав Черчесов впервые проиграл два матча подряд во главе венгерского клуба.
«Ференцварош» крупно проиграл «Црвене Звезде» (1:4) на выезде в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.
Перед этим клуб из Будапешта в гостях уступил «Кечкемету» (0:2) в чемпионате Венгрии. До этих поражений команда выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 19:3.
Бывший главный тренер сборной России возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке Венгрии в сезоне-2021/22.
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