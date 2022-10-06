Черчесов впервые проиграл 2 матча подряд во главе «Ференцвароша»

впервые проиграл два матча подряд во главе венгерского клуба.

«Ференцварош» крупно проиграл (1:4) на выезде в 3-м туре группового этапа .

Перед этим клуб из Будапешта в гостях уступил «Кечкемету» (0:2) в чемпионате Венгрии. До этих поражений команда выиграла 7 матчей подряд с общим счетом 19:3.

Бывший главный тренер сборной России возглавил в декабре 2021 года. Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке Венгрии в сезоне-2021/22.