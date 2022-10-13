«Черчесова скоро уволят, потому что он россиянин. Сейчас в мире плохое отношение к спортсменам и тренерам из РФ». Петржела о политике
Властимил Петржела считает, что Станислава Черчесова скоро уволят из «Ференцвароша».
«Я с Черчесовым не знаком, но видел, как он работает. Он один из лучших российских тренеров, наравне с Карпиным.
Но он будет последним российским тренером в Европе. Думаю, его скоро уволят, потому что он россиянин.
Это возможно — сейчас в мире плохое отношение к спортсменам и тренерам из России», — сказал экс-тренер «Зенита».
После 8 матчей «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с 2-очковым отрывом, имея 2 игры в запасе.
После 3 туров Лиги Европы клуб из Будапешта с 6 баллами делит первое место с «Монако» в своей группе.
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