«Черчесова скоро уволят, потому что он россиянин. Сейчас в мире плохое отношение к спортсменам и тренерам из РФ». Петржела о политике

считает, что скоро уволят из .

«Я с Черчесовым не знаком, но видел, как он работает. Он один из лучших российских тренеров, наравне с Карпиным.

Но он будет последним российским тренером в Европе. Думаю, его скоро уволят, потому что он россиянин.

Это возможно — сейчас в мире плохое отношение к спортсменам и тренерам из России», — сказал экс-тренер «Зенита».

После 8 матчей «Ференцварош» лидирует в чемпионате Венгрии с 2-очковым отрывом, имея 2 игры в запасе.

После 3 туров Лиги Европы клуб из Будапешта с 6 баллами делит первое место с «Монако» в своей группе.