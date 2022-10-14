Черчесов о Дзюбе в «Адана Демирспор»: «Он никогда не опускает руки. Скоро будет приносить пользу команде»

Теги Артем Дзюба Станислав Черчесов высшая лига Турция высшая лига Венгрия Ференцварош Адана Демирспор Футбол

Станислав Черчесов поддержал форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбу.

Российский футболист выпал из основного состава турецкой команды, хотя в двух первых матчах за клуб выходил в старте.

«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то все наладится. Последний раз переписывались – он был полностью готов бороться за место в основе.

Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», – сказал бывший тренер сборной России, ныне работающий в «Ференцвароше».

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