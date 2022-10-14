Черчесов о Дзюбе в «Адана Демирспор»: «Он никогда не опускает руки. Скоро будет приносить пользу команде»

поддержал форварда «Адана Демирспор» .

Российский футболист выпал из основного состава турецкой команды, хотя в двух первых матчах за клуб выходил в старте.

«Ситуация с Дзюбой носит временный характер. Когда игрок качественный, то все наладится. Последний раз переписывались – он был полностью готов бороться за место в основе.

Уверен, скоро наступит день, когда он будет приносить пользу своей команде. Он никогда не опускает руки», – сказал бывший тренер сборной России, ныне работающий в .

Как дела у Дзюбы в Турции? Месяц не играет, зато команда – в лидерах чемпионата