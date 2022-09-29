«Челси» хочет купить Беллингема летом – клуб общался с его окружением. «Реал» и «Ливерпуль» лидируют в борьбе за него

хочет купить полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема следующим летом.

Как пишет The Telegraph, руководство лондонского клуба уже пыталось установить контакты с окружением англичанина.

Как считает Тодд Боули, у «Челси» по-прежнему достаточно времени, чтобы всерьез побороться за игрока. Совладельца лондонцев не смущает, что «Реал» и «Ливерпуль» работают над трансфером 19-летнего хавбека уже долгое время.

У «Челси» по-прежнему нет спортивного директора, поэтому Боули самостоятельно делал запросы по игроку и пытался наладить отношения с его представителями.

На данный момент и , которые работают над трансфером уже несколько месяцев, лидируют в борьбе за Беллингема. Возможно, в борьбу за игрока включится еще и .

Сообщалось, что «Боруссия» потребует 150 млн евро за трансфер игрока в 2023 году.

В этом сезоне хавбек забил 3 гола в 10 матчах за «Дортмунд» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Беллингем – самый востребованный игрок будущего лета. Не продлился с «Боруссией» по просьбе «Реала», но думает и о других клубах