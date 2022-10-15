Хави о критике: «Я знаю, где нахожусь. Надо оставаться на позитиве. «Барса» терпит неудачи в Европе, но не в Ла Лиге»

отреагировал на критику в свой адрес.

«Я понимаю сомнения. Я знаю, где я. Мне нечего сказать. Мы потерпели неудачу в тот день, когда не должны были делать это. Мне жаль. Мне так же грустно. Но мы не собираемся останавливаться, надо оставаться на позитиве.

Я возглавил команду меньше года назад, чтобы переломить ситуацию. Вижу, что можно сделать. Пока рано делать выводы. Мы терпим неудачи в Европе, но не в », – сказал тренер «Барселоны».