Хави о критике: «Я знаю, где нахожусь. Надо оставаться на позитиве. «Барса» терпит неудачи в Европе, но не в Ла Лиге»

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Хави отреагировал на критику в свой адрес.

«Я понимаю сомнения. Я знаю, где я. Мне нечего сказать. Мы потерпели неудачу в тот день, когда не должны были делать это. Мне жаль. Мне так же грустно. Но мы не собираемся останавливаться, надо оставаться на позитиве.

Я возглавил команду меньше года назад, чтобы переломить ситуацию. Вижу, что можно сделать. Пока рано делать выводы. Мы терпим неудачи в Европе, но не в Ла Лиге», – сказал тренер «Барселоны».

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