Хави: «Проект «Барсы» еще строится, нельзя разрушить его сейчас. Мы на правильном пути»

подчеркнул важность матча «Барселоны» с «Реалом».

«Это три очка. Победа жизненно важна и для нас, и для . Давайте посмотрим, кто выйдет на первое место.

Но проект... Он все еще строится. Неудача в Лиге чемпионов злит нас, но мы на правильном пути. Мы находимся в великолепной ситуации в . В Европе у нас дела идут не очень хорошо, но проект находится в стадии строительства. И мы не можем разрушить его сейчас», – сказал тренер «Барсы».