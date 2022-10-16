Хави: «Проект «Барсы» еще строится, нельзя разрушить его сейчас. Мы на правильном пути»
Хави подчеркнул важность матча «Барселоны» с «Реалом».
«Это три очка. Победа жизненно важна и для нас, и для «Реала». Давайте посмотрим, кто выйдет на первое место.
Но проект... Он все еще строится. Неудача в Лиге чемпионов злит нас, но мы на правильном пути. Мы находимся в великолепной ситуации в Ла Лиге. В Европе у нас дела идут не очень хорошо, но проект находится в стадии строительства. И мы не можем разрушить его сейчас», – сказал тренер «Барсы».
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