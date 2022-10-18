Дзюба вышел в старте «Адана Демирспор» впервые за 7 матчей. Форвард отыграл 55 минут против «Адыяманспора» в Кубке Турции

вышел в стартовом составе на матч Кубка Турции.

Команда Винченцо Монтеллы одержала победу над «Адыяманспором» со счетом 5:0 в матче 3-го раунда этого турнира.

Российский нападающий провел на поле 55 минут и не отличился результативными действиями. Он вышел в старте своей команды впервые за 7 матчей. 4 из 5 последних игр он провел на скамейке запасных.

У Дзюбы один гол в пяти матчах за турецкую команду. Подробную статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.