Дзюба вышел в старте «Адана Демирспор» впервые за 7 матчей. Форвард отыграл 55 минут против «Адыяманспора» в Кубке Турции
Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Адана Демирспор» на матч Кубка Турции.
Команда Винченцо Монтеллы одержала победу над «Адыяманспором» со счетом 5:0 в матче 3-го раунда этого турнира.
Российский нападающий провел на поле 55 минут и не отличился результативными действиями. Он вышел в старте своей команды впервые за 7 матчей. 4 из 5 последних игр он провел на скамейке запасных.
У Дзюбы один гол в пяти матчах за турецкую команду. Подробную статистику 34-летнего игрока можно найти здесь.
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