«Дзюба сейчас не будет получать много игрового времени – у «Аданы» все отлично и без него». Текке о форварде
Фатих Текке высказался о дефиците игровой практики у Артема Дзюбы.
Форвард провел в запасе 4 матча из 5 последних за «Адана Демирспор».
— Как я и говорил, играть в турецком чемпионате совсем нелегко. Особенно непросто в «Адане» — команда сейчас идет первой в лиге. Возможно, из-за этих успехов Артем сейчас не будет получать много игрового времени, у клуба все идет отлично без него, они лидируют.
Но это футбол, здесь [все] возможно. Артем может подождать и тогда получит игровое время. Но сейчас этого не произойдет. Уйти в аренду? Это решать ему.
— Если бы вы оказались в такой же ситуации, вы бы ушли в другой клуб или остались в «Адане»?
— Если бы я был на его месте, я бы ушел в другой клуб, конечно. Когда ты не получаешь много игрового времени, ты уходишь. Так всегда бывает. Но Дзюба в последнее время не играл и сейчас ему будет непросто найти клуб, особенно в Турции.
Кстати, во время прошлой беседы вы говорили, что Дзюба — легенда. Все так?
— Да, в России он легендарен.
— Ха-ха, ну вот, – сказал экс-форвард «Зенита».
Комментарии