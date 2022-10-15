В «Истанбулспоре» сказали, что никогда не потянут зарплату Дзюбы

Начальник исключил перехода нападающего «Адана Демирспор» .

Ранее турецкий журналист Самет Чайир допустил, что Дзюба может сменить клуб зимой в связи с недостатком игровой практики.

«Дзюба? Нет, мы никогда не сможем позволить себе его зарплату. Чтобы мы увидели его в нашей команде, он должен играть за 5 процентов своей зарплаты в «Адана Демирспор», – сказал Эрен Мерт.

Дзюба перешел в летом этого года. В этом сезоне он поучаствовал в четырех матчах, проведя на поле 165 минут, и забил 1 гол.