В «Истанбулспоре» сказали, что никогда не потянут зарплату Дзюбы

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Начальник «Истанбулспора» исключил перехода нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы.

Ранее турецкий журналист Самет Чайир допустил, что Дзюба может сменить клуб зимой в связи с недостатком игровой практики.

«Дзюба? Нет, мы никогда не сможем позволить себе его зарплату. Чтобы мы увидели его в нашей команде, он должен играть за 5 процентов своей зарплаты в «Адана Демирспор», – сказал Эрен Мерт. 

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» летом этого года. В этом сезоне он поучаствовал в четырех матчах, проведя на поле 165 минут, и забил 1 гол. 

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