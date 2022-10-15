Депутат Свищев: «Как спортивный чиновник Дзюба будет востребован. Он может принести много пользы для общества в будущем»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил шансы Артема Дзюбы стать депутатом.

«Перспективы есть у любого гражданина РФ. Самое главное – следовать законам, соответствовать требованиям для кандидатов в депутаты и получить поддержку определенного количества депутатов, необходимых, чтобы количество голосов соответствовали прохождения в Госдуму, то есть партию, в которую он хочет.

Хотя может быть и самовыдвиженцем. И вообще, есть много разных форм для того, чтобы попасть в Госдуму.

Мне кажется, известности, в том числе скандальной, у Артема хватает. У нас много известных депутатов-спортсменов и артистов. Насколько он хочет, надо понять у него. Карьера спортсмена – это одно, а карьера политика – другое.

Например, был у нас депутат [бывший теннисист] Марат Сафин. Как спортсмена мы его хорошо помним, но как депутат почему-то долго не стал работать. Сафин – толковый парень. Просто понял, что это не его.

И почему поставили крест на спортивной карьере? Он (Дзюба) играть не закончил. Как спортивный чиновник он будет востребован. Свой опыт он может передать молодым как тренер и наставник, как футбольный функционер. Он может много пользы принести для общества в будущем», – сказал Свищев.

Бывший форвард «Зенита» сейчас выступает в Турции за клуб «Адана Демирспор».

Как дела у Дзюбы в Турции? Месяц не играет, зато команда – в лидерах чемпионата