Роднина о Дзюбе в Госдуме: «Определенные качества у него есть. Этот вопрос должен стоять у самого Артема»

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Ирина Роднина оценила шансы Артема Дзюбы стать депутатом.

– Есть ли перспективы у Дзюбы в Госдуме после завершения карьеры?

– Я его видела только по телевидению, лично не знаю. Но выбор будет зависеть от каждого человека, который за него проголосует.

Ему, как любому кандидату в депутаты, нужно иметь свою программу, надо понимать, какой регион представляешь, также необходимо проходить через выборы.

– Может ли Артем Дзюба там оказаться?

– Не знаю, определенные качества у него есть. Выборы еще далеко. Вопрос про Артема должен стоять у самого Артема. Зачем мы будем гадать, что он решит? – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

Бывший форвард «Зенита» сейчас выступает в Турции за клуб «Адана Демирспор».

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