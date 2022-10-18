Мирзов о судействе в матче с «Локо»: «У Главчича дырка в ноге, а Ненахова не удаляют!»
Резиуан Мирзов остался недоволен судейством в матче против «Локомотива».
«Химки» потерпели поражение со счетом 0:1 в 4-м туре Фонбет Кубка России. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.
На 24-й минуте встречи защитник «Локо» Максим Ненахов пошел в подкат против хавбека Немани Главчича, за что получил желтую карточку.
«У Главчича дырка в ноге! Посмотрите! А он [арбитр] его [Ненахова] не удаляет!» – сказал Мирзов.
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