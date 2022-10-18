Мирзов о судействе в матче с «Локо»: «У Главчича дырка в ноге, а Ненахова не удаляют!»

остался недоволен судейством в матче против ива».

потерпели поражение со счетом 0:1 в 4-м туре Фонбет Кубка России. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.

На 24-й минуте встречи защитник «Локо» пошел в подкат против хавбека , за что получил желтую карточку.

«У Главчича дырка в ноге! Посмотрите! А он [арбитр] его [Ненахова] не удаляет!» – сказал Мирзов.