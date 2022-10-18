Александр Тихонов: «Кокорин показал, что ему глубоко плевать на ситуацию в России. Его надо гнать поганой метлой»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал футболиста Александра Кокорина.

Ранее Кокорин скептически высказался о своем желании вернуться в сборную страны. Также он предположил, что заработал больше всех в российском футболе.

«Я абсолютно согласен с высказыванием Канчельскиса в адрес Кокорина. Правильно, пусть он сначала в футбол научится играть. Я помню еще таких футболистов как Яшин и Стрельцов, это были настоящие мастера и патриоты.

Кокорин показал, что ему глубоко плевать на ситуацию, которая происходит в стране. Поддержи Россию, ты кто такой, Марадона или Пеле? Не надо футболистам платить бешеные деньги. Всю это братву, которая вокруг нашего футбола, – олигархи, у них надо отнять деньги, которые они платят нашим игрокам, пока те не начнут играть как надо.

Мы же никуда не вышли и ничего не добились в последнее время. Сколько лет уже наш футбол жалко существует. Кокорина вообще надо гнать поганой метлой, нашелся Марадона, я таких людей не понимаю», – сказал Тихонов.

Кокорин на связи: у него есть вопросы к тренеру «Фиорентины», хочет пожить в США, не хочет в сборную