Александр Тихонов: «Кокорин показал, что ему глубоко плевать на ситуацию в России. Его надо гнать поганой метлой»

Теги Лев Яшин Александр Тихонов Арис Диего Марадона Пеле Андрей Канчельскис Александр Кокорин Эдуард Стрельцов контент Футбол

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал футболиста Александра Кокорина.

Ранее Кокорин скептически высказался о своем желании вернуться в сборную страны. Также он предположил, что заработал больше всех в российском футболе.

«Я абсолютно согласен с высказыванием Канчельскиса в адрес Кокорина. Правильно, пусть он сначала в футбол научится играть. Я помню еще таких футболистов как Яшин и Стрельцов, это были настоящие мастера и патриоты.

Кокорин показал, что ему глубоко плевать на ситуацию, которая происходит в стране. Поддержи Россию, ты кто такой, Марадона или Пеле? Не надо футболистам платить бешеные деньги. Всю это братву, которая вокруг нашего футбола, – олигархи, у них надо отнять деньги, которые они платят нашим игрокам, пока те не начнут играть как надо.

Мы же никуда не вышли и ничего не добились в последнее время. Сколько лет уже наш футбол жалко существует. Кокорина вообще надо гнать поганой метлой, нашелся Марадона, я таких людей не понимаю», – сказал Тихонов.

Кокорин на связи: у него есть вопросы к тренеру «Фиорентины», хочет пожить в США, не хочет в сборную

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