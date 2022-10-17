Кокорин о сборной России: «Всем будет лучше, чтобы я там не появлялся. Вернуться ради игры с неконкурирующими странами… Не понимаю»

ответил на вопрос о сборной России.

– Какой у тебя статус со сборной России? Что у вас происходит?

– Ничего. Я не в сборной России, все. Как это еще охарактеризовать?

– Допустим, ты сейчас забьешь 10 мячей за полгода. И тебя Карпин приглашает. Играть надо будет в Бишкеке, в Тегеране и так далее. Что делать?

– Ты меня загоняешь в такие вопросы... После той истории с заключением я сказал, что хочу вернуться в сборную. Тогда бы я выполнил задачу, которую себе поставил.

Но вернуться в сборную ради того, чтобы вернуться и играть с неконкурирующими странами… Я не понимаю этого. Всегда стремился попасть в сборную, чтобы сыграть с топовыми футболистами, против сильных стран, представлять свою страну, соревноваться. Сейчас этого нет, сейчас тяжелое время. Какой смысл? Если бы меня пригласил Валерий Георгиевич [Карпин] я бы мог c ним поговорить, но ради чего?

Мне интереснее сейчас на моем новом месте играть, быть здоровым. Я много пропустил, я хочу много играть. Хотелось бы больше играть официальных игр. Если мне объяснят, зачем я там нужен… Приехать потренироваться? Для чего? Я не понимаю.

– Ты общаешься с кем-то из игроков сборной России? Что они говорят об этой ситуации?

– Со всеми. Слушай, ну я подставлю их... Понятно, без фамилий. Думаю, ты прекрасно все понимаешь. Никто не хочет играть так.

– Помнишь, после истории с заключением был слух, что в сборную России тебя все равно не пустят?

– Этот вариант имеет место быть. Что бы я ни сделал, больше чтобы Кокорина там не было. Чтобы не провоцировать людей, которые не хотят там меня видеть, не провоцировать меня, потому что если я куда-то приезжаю, я хочу результата в футболе, а не вот эти подпольные игры.

Поэтому всем, наверное, будет лучше, чтобы я там не появлялся.

– То есть это правдивая история, что тебя не пускали?

– 300 процентов, – сказал Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.