«Уфа» рассчитывает получить выплаты за трансфер Зинченко в «Арсенал»: «Более 250 тысяч евро получится»

«Уфа» рассчитывает получить крупные выплаты за переход в .

Сегодня украинец перешел в лондонский клуб из . Зинченко с зимы 2015 года по лето 2016 года выступал за «Уфу».

Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с Российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и все.

Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает», – сообщил генеральный директор «Уфы» .

Согласно регламентам ФИФА и РФС, при переходе игрока в новую команду 5% суммы трансфера должно быть перечислено школам, которые воспитывали футболиста в возрасте от 12 до 23 лет, 0,25% суммы перечисляется за каждый год воспитания в возрасте от 12 до 15 лет, 0,5% - за каждый год в возрасте 16-23 лет.