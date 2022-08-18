«Локомотив» о Газизове вместо Цорна: «Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров и не планирует менять спортивного директора»

«Локомотив» опроверг новость о возможном назначении .

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» рассматривается руководством московского клуба как один из кандидатов на должность спортивного директора, которую сейчас занимает .

«Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров [ни] с Газизовым, ни с кем-то другим и не планирует менять спортивного директора», – сказал руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков.

Газизов уже приходил на место Цорна в «Спартаке». Он был гендиректором красно‑белых в 2020 году, а затем вернулся в «Уфу».

«Локомотив» набрал 3 очка в 5 турах Мир и занимает 13-е место в таблице.

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