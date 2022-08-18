«Локомотив» о Газизове вместо Цорна: «Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров и не планирует менять спортивного директора»

«Локомотив» опроверг новость о возможном назначении Шамиля Газизова.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» рассматривается руководством московского клуба как один из кандидатов на должность спортивного директора, которую сейчас занимает Томас Цорн.
«Это неправда. Клуб не ведет никаких переговоров [ни] с Газизовым, ни с кем-то другим и не планирует менять спортивного директора», – сказал руководитель пресс-службы «Локомотива» Леонид Шлыков.
Газизов уже приходил на место Цорна в «Спартаке». Он был гендиректором красно‑белых в 2020 году, а затем вернулся в «Уфу».
«Локомотив» набрал 3 очка в 5 турах Мир РПЛ и занимает 13-е место в таблице.
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