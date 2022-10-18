Бузова о форме «Химок» с георгиевской лентой и флагом России: «Знак поддержки нашим защитникам. Такие молодцы»

похвалила «Химки», которые поддерживают Вооруженные Силы России.

Ранее подмосковный футбольный клуб разместил георгиевскую ленту и флаг России в знак солидарности с Вооруженными Силами РФ. Также «Химки» направят выручку от матча с «Факелом» – 911 500 рублей – на помощь мобилизованным химчанам.

До этого «Химки» вывесили баннер с военным и надписью «Победа будет за нами!» Фанаты клуба раскритиковали эту акцию: «Попытка новых или не очень новых людей выслужиться на волне #урапотреотизма».

«Вы знаете, я сейчас футбол нечасто смотрю! Почти все мои друзья уже закончили профессиональную карьеру, но тем не менее, я все равно слежу за ребятами, и стараюсь быть в курсе событий.

Не могу не выделить футбольный клуб . Ребята такие молодцы. Сегодня, когда наши спортсмены не могут выступать под своим флагом, они решили поступить следующим образом – на новый матч они выйдут в форме с триколором, а также георгиевской лентой, в знак поддержки наших защитников!» – написала Бузова в инстаграме.