«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Он же не понимал, кто там прыгал, народу-то много». Мостовой о реплике тренера ЦСКА

Александр Мостовой прокомментировал высказывание о поведении .

После матча 13-го тура Мир РПЛ ЦСКА – (2:2) главный тренер армейцев так охарактеризовал спор с тренером красно-белых в перерыве: «Прыгало что‑то рядом».

«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Не понимаю. Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу-то много.

Если на все обращать внимание, то можно сойти с ума. В его высказываниях ничего ужасного не замечаю. Там много кто бегает и прыгает. Зачем все накинулись на Федотова?

Соболев или Чалов? Эти сравнения ни к чему. Каждый играет на своих сильных качествах. Оба хорошие футболисты, но они разные», – сказал бывший полузащитник сборной России.