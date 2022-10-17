«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Он же не понимал, кто там прыгал, народу-то много». Мостовой о реплике тренера ЦСКА
Александр Мостовой прокомментировал высказывание Владимира Федотова о поведении Гильермо Абаскаля.
После матча 13-го тура Мир РПЛ ЦСКА – «Спартак» (2:2) главный тренер армейцев так охарактеризовал спор с тренером красно-белых в перерыве: «Прыгало что‑то рядом».
«Что Федотов сказал плохого в адрес Абаскаля? Не понимаю. Он же не понимал, кто именно там прыгал, народу-то много.
Если на все обращать внимание, то можно сойти с ума. В его высказываниях ничего ужасного не замечаю. Там много кто бегает и прыгает. Зачем все накинулись на Федотова?
Соболев или Чалов? Эти сравнения ни к чему. Каждый играет на своих сильных качествах. Оба хорошие футболисты, но они разные», – сказал бывший полузащитник сборной России.
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