Клопп извинился за то, что в Пепа бросали монеты с трибун: «Мне очень жаль. Не знал об этой ситуации»

извинился перед .

Главный тренер «Манчестер Сити» после матча с (0:1) заявил, что болельщики кидались в него моментами с трибун.

«Ужасно. Мне очень жаль. Я прошу прощения за это. Не знал об этой ситуации. Такого никогда не должно было произойти, никогда», – сказал главный тренер мерсисайдского клуба

«Ливерпуль» опубликовал заявление, в котором осудил поведение фанатов, назвав его неприемлемым и пообещав найти виновных с помощью камер видеонаблюдения и пожизненно запретить им посещать .

Почти замененный Салах забил «Сити» победный. А Пеп обвинил судей в помощи «Ливерпулю» – из-за отмены гола