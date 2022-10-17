Клопп извинился за то, что в Пепа бросали монеты с трибун: «Мне очень жаль. Не знал об этой ситуации»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп болельщики Пеп Гвардиола Футбол

Юрген Клопп извинился перед Пепом Гвардиолой.

Главный тренер «Манчестер Сити» после матча АПЛ с «Ливерпулем» (0:1) заявил, что болельщики кидались в него моментами с трибун.

«Ужасно. Мне очень жаль. Я прошу прощения за это. Не знал об этой ситуации. Такого никогда не должно было произойти, никогда», – сказал главный тренер мерсисайдского клуба

«Ливерпуль» опубликовал заявление, в котором осудил поведение фанатов, назвав его неприемлемым и пообещав найти виновных с помощью камер видеонаблюдения и пожизненно запретить им посещать «Энфилд».

Почти замененный Салах забил «Сити» победный. А Пеп обвинил судей в помощи «Ливерпулю» – из-за отмены гола

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные