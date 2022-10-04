Владислав Радимов: «Зенит-2» в моей жизни закончен. Тренировать его – не такая простая история»

заявил, что без конфликтов покинул пост главного тренера «Зенита-2».

– Вы уже попрощались с командой?

– Не знаю, расстроились ребята или нет. О моем уходе команде объявил Андрей Аршавин и предоставил мне слово. В свою очередь сказал, что ни к кому сейчас не буду подходить, потому что сам бывал игроком в такой ситуации и понимаю, каково это. Но если кто-то хочет попрощаться – буду какое-то время в тренерской доделывать дела.

В итоге зашли практически все, ну, может быть, за исключением двоих человек. Очень понравилось, что очень по-человечески обнялись. Было очень приятно – практически до слез. Единственное, что сказал им: «Пацаны, у вас скоро игра с «Ядром». Я приду. И не дай бог вы не выиграете! Зайду ведь потом в раздевалку – должность позволяет. И тогда вам кранты». Конечно, это было сказано уже по-дружески (улыбается).

Кстати, потом еще посидели и поговорили с Андреем Аршавиным. Знаете, у меня еще зимой была мысль подойти к нему и сказать: «Андрей, я устал». А тут уже так совпало. Чтобы вы понимали, тренировать не такая простая история. Каждые полгода меняется состав. Если же ставить задачу выхода в Первую лигу, тогда надо оставлять Михайлова, который сейчас в основе . Или Кравцова, который в , или Прохина, который в , – по возрасту они подходят. Но смысл в этом? тоже это прекрасно понимает. Но дело же может быть и в другом. Люди просто могут уставать друг от друга. И я тут согласен – в таком случае нужно пробовать что-то новое. Так Андрей и сказал.

– То есть с Аршавиным друг друга поняли?

– Никакой ругани! Мы ведь друг друга 20 лет знаем. И никаких проблем между нами в принципе не существует. Вообще ничего такого. Кстати, договорились, что попытаемся оставить испанского тренера по физической подготовке Луиса, которого я приглашал, несмотря на непростую ситуацию в мире.

– Я вас правильно понял: вы готовы продолжать работать в родном клубе, пусть и в другом качестве?

– Как все это будет дальше – пока не знаю. Как уже сказал, более детальный разговор с еще впереди. Прежний же этап был очень хорошим. Но я хочу сказать еще раз: «Зенит-2» в моей жизни закончен. Никогда больше Радимова в «Зените-2» не будет. При этом хочу от всей души сказать огромное спасибо болельщикам, которые ходят на пацанов. Некоторые, даже на те матчи, когда в это время играет основа. Это очень дорогого стоит, – сказал Радимов.